Özgür Özel'den Nagehan Alçı'ya tepki: Bir hafta bu şartlarda yaşasın!

Gazeteci Nagehan Alçı, deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı izlenimlerde, konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere yönelik "rehavet" yorumunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Halk TV yayınında Alçı'nın "rehavet" yorumlarına cevap verdi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Konteynerlarında çaresizlik var. Kimse kışın ortasında orada kalmak istemez. Bazısına ev çıkmış ama işi bozulmuş, nasıl çıksın? Adamda para yoksa nası çıksın eve? Ben bir gazeteciye kötü yorum yapmak istemiyorum ama bir hafta bu şartlarda yaşamaya davet edelim.

Allah'ın gücüne gider. Bir gün kendi ananı, babanı o konteynerde bulursun. Bu konteynerdakilerin durumunu bilmeden A Haber stüdyolarında haber yapmayın. Bir insanlık meselesinden bahsediyoruz. Herkes sevdiğinin yanındaydı. Ben, sevdiğim Osmaniye'nin, Adıyaman'ın, Adana'nın, Maraş'ın yanındaydım.

Erdoğan, Suudi Arabistan'ın, katil dediği prens ile kol kolaydı, darbeci dediği Sisi'ye yüz sürmekteydi. Kurum, Genel Başkanları gelince bana cevap verecekmiş. Bu iktidar, 6 Şubat'ta 2 yıllık iktidar değildi. Ecevit'e 3 gün çadır dağıtamadı diyordu, bu depremde 33. günde çadır sırası gördük. Orduyu darbe vehmiyle sahaya sürmedi. En kıymetli 24 saat. 56 bin kişinin öldüğü yerde ordu 3 gün içeride tutuldu.

Nagehan Alçı ne demişti?

YouTube çekimleri için bölgede bulunduğunu belirten Nagehan Alçı, devletin konteyner kentlerde sağladığı elektrik, su, ısınma ve gıda yardımlarının bazı vatandaşlarda alışkanlık yarattığını ileri sürmüştü.

Alçı, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Maalesef bölgede depremzede rehaveti oluşmuş. Konteyner kentlerdeki imkanlar nedeniyle bazı depremzedelerde para harcama refleksi kaybolmuş. Elektrik ve ısınma gibi giderleri karşılamak istemedikleri için, hak sahibi olup evi teslim edilen vatandaşların bir kısmı sağlam evlerine geçmektense konteyner koşullarında yaşamaya devam ediyor."

"Kiracıya ev vermek adil değil"

Kiracı olan depremzedelerin devletten ev talep etmesini "ekonomik yük" ve "adaletsizlik" olarak niteleyen Alçı, bölgedeki yeni konutların kiralarının büyükşehirlere göre çok uygun olduğunu savundu. Alçı, "İstanbul’da en az 50 bin edecek dairelerin kiraları burada 8-9 bin bandında. Devletin kiracılara ev sağlaması adil değil; adalet ve eşitlik aynı şey değildir" değerlendirmesinde bulunmuştu.