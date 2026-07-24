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Özgür Özel'den net mesajlar: Yeni Parti ilk ve son kez ana muhalefet partisi olacak

CHP'den istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluşunu açıklayan Özgür Özel, yeni partinin TBMM'de 91 milletvekilinin imzasıyla grup kuracağını belirterek, "Kurulduğumuz gün ana muhalefet partisi olduğumuzu ilan etmiş olacağız. YENİ Parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak" dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den net mesajlar: Yeni Parti ilk ve son kez ana muhalefet partisi olacak
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CHP'den istifa eden ve YENİ Parti'nin kuruluşunu ilan eden Özgür Özel, Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, açıklamasına, "Gün 24 Temmuz, Lozan'ın yıl dönümüdür. Bundan 103 yıl önce Sevr'i yırtıp atıp, Türkiye'nin tapu senedeni emperyalist ülkere kabul ettiğimiz günün 103'üncü yıl dönümündeyiz. Başta İsmet Paşa olmak üzere tüm emeği geçenleri rahmetle anıyoruz" sözleriyle başladı.

"Yolumuz iktidar yoludur"

Özel, şöyle devam etti:

"Ne Lozan'dan, ne Misak-i Milli sınırlarından, ne partimizin, ne Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden bir santim geride değiliz. Biraz önce arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı'na 91 vekil arkadaşlarımızın imzalarıyla gerekli belgeleri sundular.

Günün sonunda YENİ Parti'yi, YENİ Parti'nin Parti Meclisi'ni, Genel Başkanı'nı bildirmiş ve partimizin TBMM'deki grubunun kurulduğunu bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız. Partimiz ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki süreçte ilk seçime kadar görev yapacak. YENİ Parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak.

Yol arkadaşlarımız aziz milettimizdir. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamızın gösterdiği yön iktidardır. Bundan sonra durmadan ve yorulmadan iktidara kadar yürüyelim arkadaşlar."

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