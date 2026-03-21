Özgür Özel'den Nevruz Bayramı mesajı: Bu topraklar adaletin yeniden filizlendiği günleri görecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevruz’un umut ve yeniden doğuşun simgesi olduğunu vurgulayarak, “Bahar mutlaka gelir” mesajıyla Nevruz Bayramı'nı kutladı.
Özel, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Nevruz, toprağın uyanışı, umudun yeşermesidir. Bu topraklar, adaletin ve özgürlüğün de bir bahar havasında yeniden filizlendiği günleri görecek. Çünkü bahar, mutlaka gelir. Nevruz Bayramımız kutlu olsun."
Nevruz; toprağın uyanışı, umudun yeşermesidir.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 21, 2026
