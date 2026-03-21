  3. Özgür Özel'den Nevruz Bayramı mesajı: Bu topraklar adaletin yeniden filizlendiği günleri görecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevruz’un umut ve yeniden doğuşun simgesi olduğunu vurgulayarak, “Bahar mutlaka gelir” mesajıyla Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Özel, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Nevruz, toprağın uyanışı, umudun yeşermesidir. Bu topraklar, adaletin ve özgürlüğün de bir bahar havasında yeniden filizlendiği günleri görecek. Çünkü bahar, mutlaka gelir. Nevruz Bayramımız kutlu olsun."

Tartışma cinayetle bitti: Alkollü iş yeri sahibi 19 yaşındaki genci öldürdüTartışma cinayetle bitti: Alkollü iş yeri sahibi 19 yaşındaki genci öldürdüGündem
AKOM'dan altı günlük hava tahmini: İstanbul'da yağmur devam edecek mi?AKOM'dan altı günlük hava tahmini: İstanbul'da yağmur devam edecek mi?Gündem