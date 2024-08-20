Özgür Özel: Kurtulmuş’u Can Atalay’ın milletvekili olduğunu teyit edeceği bir oturum için toplantıya çağırıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'nda, 31 Mart tarihinde milletin CHP'ye büyük bir sorumluluk verdiğini ve yerelden güçlü bir denge kurduğunu söyledi. "CHP'li belediyeleri çalıştırmak istemeyen kötücül bir akıl" olduğunu öne süren Özel, "Belediyelerimizin her türlü denetime sonuna kadar açık olduğunu ve son 5 yıllık dönemde yüzlerce müfettişin yapmış olduğu on binlerce denetimden nasıl alnımızın akıyla çıktığımızı milletimiz biliyor." ifadesini kullandı.

"O günü Parlamentoya yaşatanlardan utanıyoruz"

Özgür Özel, geçen hafta TBMM Genel Kurulunun Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay gündemli olağanüstü toplantısına ilişkin, "O oturuma kan bulaştı, Meclis'in merdivenlerine kan döküldü, kadına karşı şiddet bulaştı. Gerçekten utandık. Ben yıllarca o koltukta görev yaptım, görmediğim kanı, vahşeti o gün gördüm. O günü Parlamentoya yaşatanlardan utanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Meclisi tekrar toplantıya çağıracağız"

Merkez Yönetim Kurulu tarafından aldıkları karar doğrultusunda Meclisi tekrar toplantıya çağıracaklarını dile getiren Özel, "Meclis İdare Amiri olacak bir meczup kürsüde milletin seçtiği vekilin gırtlağına yapışırken, bundan sonra 'Anayasacılık' filan oynamayacağız. Ya Anayasaya uyacaksınız ya da o suçlara ortak olacaksınız. Numan Kurtulmuş'u, Can Atalay'ın milletvekili olduğunu teyit edeceği bir oturumu yönetmek üzere toplantıya çağırıyoruz. O kararı okumak ya da okumaya dahi gerek olmadığını tutanağa kazımak için toplantıya çağırıyoruz. MHP gelirse çok iyi, bekleriz. Gelmezse gelmesin. Geçen sefer gelmedi, tarihe öyle geçtiler. Bu sefer nasıl geçeceklerini kendileri bilirler. Can Atalay'ı yemine çağırdı Devlet Bey, en yaşlı üye sıfatıyla. Bugün Devlet Bey'in o sözü de çağrısı da yerdedir." dedi.

"Ayağımın nasıl kırıldığı konusunda tartışma çok da kırıldığına inanmayan arkadaşlar da var aramızda"

Özel, ayağındaki kırığa ilişkin iddialar üzerine, "Ayağımın nasıl kırıldığı konusunda tartışma çok da kırıldığına inanmayan arkadaşlar da var aramızda." dedi.

"Açın önümüzü, verin yetkiyi"

Özel, büyükşehir belediyelerinin ya da Türkiye Belediyeler Birliğinin kiralama ya da satın alma yoluyla yangın söndürme uçağı bulundurmasına izin verilmediğini kaydederek, "Geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli belediyelerin yangın söndürme uçakları vardı. Dediler ki, 'Orman Genel Müdürlüğü dışında yangın söndürme filosu olmayacak.' Filonuz yetersiz. Açın önümüzü, verin yetkiyi. CHP'li belediyeler olarak hangi belediye sınırında olduğuna bakmaksızın müdahale edebilecek bir filoyu kuralım. Yaptığımız eleştiri, teknik bir eksikliğe işaret eden, siyaset amacı gütmeyen, 'gelin inat etmeyin bu işi el birliğiyle çözelim' diyen bir öneriyi barındırıyor." diye konuştu.





"Yangınlarla mücadelenin tasarrufu olur mu?"

Belediyelerin itfaiye personeliyle ilgili ihtiyaçlarına cevap verilmediğini ve boş kadrolar bulunduğunu ileri süren Özel, "Yangınlarla mücadelenin tasarrufu olur mu? Buna genelgeyle engel olmanın kime faydası var? Konvoylarınızda 400 araçla, 3 bin korumayla giderken, bundan tasarruf etmezken, niçin Bursa Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye erinden tasarruf ediyor? Niçin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2 bin 300 itfaiye eri almasına izin vermiyorsunuz? Sonra cayır cayır yangınlar ortaya çıkıyor, can kayıpları oluyor, dönüyorsunuz bizim belediyelerimizi suçlamaya kalkıyorsunuz. Siz, alet, ekipman, helikopter, uçak ve itfaiye personeli konusunda bir dediğimizi iki etmezseniz konuşabilirsiniz." dedi.



"Oraya güçlü bir heyetle gideceğiz"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kendisine Filistin için, "Burası hem Türkiye'nin hem CHP'nin ikinci memleketidir, ne zaman gelmek isterseniz biz buradayız" dediğini aktaran Özel, "Sağlığımın el verdiği en kısa sürede, ümit ediyorum bu ayı bitirmeden Filistin'e gitmek üzere gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. Oraya güçlü bir heyetle gideceğiz ve Filistin'in sesini bir kez daha dünyaya oradan duyuracağız." ifadesini kullandı.

"Bizim köyde, 'bu vakitte insanı yılan sokmaz' derler"

Eczacıların yıllardır büyük zorluklar yaşadığını anlatan Özel, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, entegrasyon yapılmayan cihazlar yüzünden fiş denetimleri yaparak ağır cezalar kesiyor. Hiçbir eczacı meslektaşım vergi denetiminden kaçmaz. Türkiye'nin en iyi vergi ödeyen meslek grubu eczacılardır. Mehmet Şimşek'e şunu söyleyeyim, eczaneler bu kadar borçtayken, her iki eczaneden biri iflasın eşiğindeyken, her üç eczaneden ikisinin ödemekte güçlük çektiği kredi borçları varken, bu yaptığınız işe bizim köyde, 'bu vakitte insanı yılan sokmaz' derler. Yapmayın bunu, bu işten geri dönün." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de her dört çiftçiden üçünün gelecek sene imkanı olması durumunda "bu işi yapmam" dediğini belirten Özel, CHP'li belediyelerin çiftçilere tohumdan gübreye, iş makinesinden sebze fidesine kadar çeşitli yardımlarda bulunduğunu aktardı.

Toplantı, Özel'in konuşmasının ardından konsey üyesi belediye başkanlarının katılımıyla basına kapalı olarak devam etti.