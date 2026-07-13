Özgür Özel'den 'olağanüstü kurultay' hamlesi: Mahkemeye başvuru yapacaklar

CHP'de Özgür Özel döneminin Parti Sözcüsü Zeynel Emre, TBMM'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Mutlak butlan sürecini değerlendiren Emre, 20 Temmuz tarihinde yargının adli tatile gireceğini hatırlattı.

Zeynel Emre, "Türkiye'nin bir hukuk devleti açısından, yaşamasının, en azından nabzının attığının görülmesi açısından Yargıtay'dan hukuka uygun bir kararın Türkiye için, bizim yargı sistemimiz için, seçim sistemimiz için çıkacağını görmek, duymak isteriz. Ve bu kararın da bir an önce verilmesi gerektiğini, özellikle yargının adli tatile girmeden evvel verilmesinin elzem olduğunun altını bir kez daha çizelim" dedi.

"Hazırlıklar yapıyoruz"

"Kendi toplantımızda da farklı seçenekleri elbette tartışıyoruz" diyen Emre, "Halkımızı seçeneksiz bırakmamak, karar ne olursa olsun daha sonrasında da seçime girme yeterliliğini kaybetme riskine karşı birtakım hazırlıklar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Olağanüstü kurultay hamlesi

Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için yarın sulh hukuk mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

Emre, şunları söyledi:

"Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Bu nedenle yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlık için sulh hukuk mahkemesine başvuru yapacağız. Kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor. Sulh hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz, 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor. Başvurumuzu yarın itibarıyla yapacağız."

Zeynel Emre, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler CHP'nin kumpasa uğrayan yöneticileri, seçilmiş organları olarak il başkanlarının haksız bir şekilde görevden alınması, partimizin tasfiye edilmesi, Saray'la işbirliği içerisinde organize bir şekilde Saray'ı destekleyen ve o yönde propaganda yapan yayın organlarının bir taraftan da butlanı destekledikleri bir ortamda çaresiz olmadığımızı ifade ettik. Biz adli tatil öncesinde verilecek bir kararın, o tarihi önemsiyoruz, Türkiye açısından büyük bir beklentimiz var. Bununla birlikte de her ihtimale karşı hazırlıklarımızı yaptığımızın altını çizelim."