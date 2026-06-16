Özgür Özel’den "olağanüstü kurultay" sürecinde kritik adım: İmzalar yarın Genel Merkez’e teslim ediliyor

CHP'de mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin kurultay çağrıları devam ederken yarın Genel Merkez'e toplanan imzaların teslim edileceği öğrenildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı çıkması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla Genel Başkan olarak atanması ardından "olağanüstü kurultay" çağrıları yankı buldu.

Özgür Özel yönetimi, olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın delege imzasını yarın CHP Genel Merkezi'ne teslim edecek.

İmzalar ne anlama geliyor?

CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultayın toplanmasının üç yolu bulunuyor.

Genel başkan doğrudan kurultay çağrısı yapabiliyor, Parti Meclisi bu yönde karar alabiliyor ya da kurultay üyelerinin beşte biri noter onaylı imzalarıyla olağanüstü kurultay talebinde bulunabiliyor.

Delegelerin imzaları 15 günlük süre içinde toplanarak genel başkanlığa teslim ediliyor. Başvurunun ardından olağanüstü kurultayın en geç 45 gün içinde yapılması gerekiyor.

900 delegenin imzası, seçimli olağanüstü kurultay için gereken salt çoğunluğun aşılmış olduğu anlamına geliyor.