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Özgür Özel'den pankart soruşturmasına tepki: Beklesin, daha nerelere asacağız!

CHP Genel Başkanı Özel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "İmamoğlu’na Özgürlük" pankartının asılması olayıyla ilgili başlatılan soruşturmaya, "Cürmü kadar yer yakar. Beklesin bakalım daha nerelere asacağız. Ekrem Başkan her yerde" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
ANKA
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Özgür Özel'den pankart soruşturmasına tepki: Beklesin, daha nerelere asacağız!
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP milletvekilleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne “İmamoğlu’na Özgürlük” pankartının asılması olayıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin konuştu.

"Cürmü kadar yer yakar!"

Bu sabah Kadıköy'de düzenlenen Halk Koşusu'na katılan Özel, gazetecilerin, pankart olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasıyla ilgili sorusuna, "Cürmü kadar yer yakar! Beklesin bakalım daha nerelere asacağız. Ekrem Başkan her yerde" yanıtını verdi.

CHP lideri ayrıca, "Ekrem Başkanı bırakana kadar, İstanbul'un iradesine saygı duyana kadar onlara huzur yok. Bize durmak yok ama onlara da huzur yok" ifadelerini kullandı.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve ses kayıtlarının metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında kullanılmasını yasaklamıştı.

Başsavcılığın kararını protesto etmek amacıyla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Sosyalist Enternasyonal üyeleri boğazda tekne turu yaptığı esnada CHP'li 6 milletvekili, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Free İmamoğlu" (İmamoğlu'na Özgürlük) yazılı pankart açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li milletvekilleri Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, Mahmut Tanal, Nimet Özdemir, İlhami Özcan Aygun ve Baran Yazgan tarafından gerçekleştirilen pankart eylemiyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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