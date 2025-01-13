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Özgür Özel'den Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına sert tepki: Başkanımızın yanındayız

"İhale yolsuzluğu soruşturması" çerçevesinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı. Karara ilk tepkiyi veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Belediye başkanımızın arkasındayız. Bu siyasi operasyonu halkımızla birlikte boşa çıkaracağız” dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına sert tepki: Başkanımızın yanındayız
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri yönlendirdiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu kapsamda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olmak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "haksız mal edinmek" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. Akpolat, polis ekipleri tarafından Balıkesir’de gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen 47 isim arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de bulunuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır. Çağrıldığında ifadeye gelecek olan Başkanımızı FETÖ yöntemleriyle gözaltına almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak acizliktir. Biz, belediye başkanımızın yanındayız ve bu kumpası da boşa düşürmek için halkımızla birlikte mücadele edeceğiz."

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