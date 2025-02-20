Özgür Özel'den 'Şaibeli Kurultay' iddialarına sert tepki: Kötü niyetli bir organizasyon var

Özgür Özel, Marmara Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, 'Şaibeli Kurultay' iddialarına değindi. Özel, "Erdoğan bana 'cevap ver' dedi, ancak ben bu oyuna gelmedim. Gelenler oldu. Ortada kötü niyetli bir organizasyon var." açıklamasında bulundu

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yetki aşımı ve mesleki şımarıklık"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetki sınırlarını aşarak hukuka aykırı bir tutum sergilediğini savundu. "Ümit Özdağ’ın ikameti Ankara, suçun işlendiği iddia edilen yerler Antalya ve Kayseri. Peki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı neye dayanarak yetkisi olmayan bir konuda işlem yapıyor?" diyen Özel, "Ankara Başsavcısı’na 'Sen işini bilmiyorsun', Antalya’ya 'Suç vardı, göremedin', Kayseri’ye ise 'Cumhurbaşkanımıza benim kadar yaranamazsın' diyor. Böyle bir durum kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, tutuklu bulunan bir genel başkanın Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuruya da değinen Özel, "Günde 10’dan fazla ziyaretçim geliyor, her seferinde üst araması yapılıyor, bu onur kırıcı" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. "Bu yapılan hukuka aykırı. Sayın Erdoğan’a mı sesleneyim? Olacak iş değil. Dokunulmazlığı olmayan birine bana yapılamayan muameleyi reva görüyorlar." şeklinde konuştu.

"Yargı eliyle yürütülen bir darbe mekaniği var"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan gazeteci Suat Toktaş ve avukat Ayşe Barım’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Toktaş’ın bilirkişiye ulaşmasının gazetecilik başarısı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en merak edilen adamını konuşturmuş, ancak 22 gündür boş yere cezaevinde tutuluyor" dedi.

Ayşe Barım’ın ise hâlâ yaşadığı şoku atlatamadığını ifade eden Özel, "Hukukçu arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre, Barım'ı etki ajanlığıyla suçluyorlar. Oysa böyle bir düzenleme yok. Olmayan bir suçla birini hapse atamazsınız. Ümit Özdağ’da savcılık yetkisi yok, Ayşe Barım’da suç yok" sözleriyle hukuksuzluğa dikkat çekti.

Özel, İstanbul Barosu’na kayyum atanmak istendiğini öne sürerek, "Şimdi de CHP’ye kayyum atamayı akıllarından geçiriyorlar. Atatürk’e idam fermanı çıkaran zihniyet, Meclis’in karşısında duran anlayış, bugün de CHP’ye kayyum atamaya çalışıyor. O gün de teslim olmadık, bugün de olmuyoruz. Yargı eliyle yürütülen bu darbe mekaniğinin farkındayız ve partimizde omuz omuza duruyoruz" ifadelerini kullandı.

"Verilmeyecek bir hesabımız yok"

"Şaibeli Kurultay" iddialarına ilişkin bir iddianame hazırlanması durumunda hukuki süreci işleyeceklerini belirten Özel, "Verilmeyecek bir hesabımız yok. Erdoğan bana cevap ver dedi, ancak ben bu oyuna gelmedim. Gelenler oldu ve şimdi onlardan başladılar. İsmi geçen herkesi ifadeye çağırıyorlar ama çoğu delege bile değil. Olanlar da ‘başkasından duydum, kanıtım yok’ diyor. Ortada kötü niyetli bir organizasyon var" diyerek sürece tepki gösterdi.