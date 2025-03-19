  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel’den Saraçhane çağrısı: Dost olmayana kaygı vereceğiz
Takip Et

Özgür Özel’den Saraçhane çağrısı: Dost olmayana kaygı vereceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbulluları Saraçhane'ye çağırdı. Özel, "Bu akşam 20.30'da hep birlikte buradayız" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel’den Saraçhane çağrısı: Dost olmayana kaygı vereceğiz
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki konuşmasının ardından bina önünde toplanan vatandaşlara seslendi.

Özel, pencereden çıkıp, Ekrem İmamoğlu'nun herkese ayrı ayrı selamı olduğunu belirtip 20.30 için çağrıda bulundu.

Özel, "20.30'da buradan hem dayanışmamızı hem direncimizi hem mücadelemizi göstereceğiz. Dosta güven, dost olmayana kaygı vereceğiz" dedi.

CHP ilçe başkanları da üyelerine şu mesajı gönderdi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür ÖZEL'İN çağrısıyla Demokrasiye sahip çıkmak, Ekrem Başkanımızı savunmak için bu akşam saat 20:30'da Saraçhane de buluşalım! Daima birlikteyiz ve dayanışmayla kazanacağız"

AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik: Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmazAK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik: Halkın iradesi ile bilek güreşi yapılmazGündem
İYİ Parti 81 il başkanından açıklama: Darbe dönemini aratmayan saçmalığı sokak sokak anlatacağızİYİ Parti 81 il başkanından açıklama: Darbe dönemini aratmayan saçmalığı sokak sokak anlatacağızGündem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklamasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklamasıGündem
Türkiye Belediyeler Birliği'nden 'İmamoğlu' açıklaması: Demokrasi ağır bir darbe almıştırTürkiye Belediyeler Birliği'nden 'İmamoğlu' açıklaması: Demokrasi ağır bir darbe almıştırGündem
Sırrı Süreyya Önder'den AK Parti’ye tepki: Sessiz kalmam mümkün değildirSırrı Süreyya Önder'den AK Parti’ye tepki: Sessiz kalmam mümkün değildirGündem
TBMM'de İmamoğlu protestosu: Oturuma ara verildiTBMM'de İmamoğlu protestosu: Oturuma ara verildiGündem
Gündem
İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu: Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak
İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu: Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mesaj: Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun
İmamoğlu'ndan ikinci mesaj: Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun
CHP milletvekillerinden Meclis'ten parti genel merkezine 'İmamoğlu' yürüyüşü
CHP milletvekillerinden Meclis'ten parti genel merkezine 'İmamoğlu' yürüyüşü
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na destek ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na destek ziyareti
Avrupa’dan İmamoğlu’na destek! Milletvekilleri ve belediye başkanları video mesaj gönderdi
Avrupa’dan İmamoğlu’na destek! Video mesaj gönderdiler
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden Marmaris Belediye Başkanı'na soruşturma açıldı
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden Marmaris Belediye Başkanı'na soruşturma açıldı