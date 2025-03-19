Özgür Özel’den Saraçhane çağrısı: Dost olmayana kaygı vereceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki konuşmasının ardından bina önünde toplanan vatandaşlara seslendi.

Özel, pencereden çıkıp, Ekrem İmamoğlu'nun herkese ayrı ayrı selamı olduğunu belirtip 20.30 için çağrıda bulundu.

Özel, "20.30'da buradan hem dayanışmamızı hem direncimizi hem mücadelemizi göstereceğiz. Dosta güven, dost olmayana kaygı vereceğiz" dedi.

CHP ilçe başkanları da üyelerine şu mesajı gönderdi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür ÖZEL'İN çağrısıyla Demokrasiye sahip çıkmak, Ekrem Başkanımızı savunmak için bu akşam saat 20:30'da Saraçhane de buluşalım! Daima birlikteyiz ve dayanışmayla kazanacağız"