Özgür Özel'den savcıya sert tepki: Masaya beyaz toros koyarak kimi tehdit ediyorsun?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı değerlendirdi.

Duruşmanın ardından Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden Özel şunları kaydetti:

"Bugün Mahkeme Akın Gürlek'in kendi kendine yarattığı bir mağduriyete geçit vermedi. Terörle Mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterdi dedi. Televizyonlarda köpürtülen suçun işlenmediği mahkemede ortaya çıktı. hakaret suçundan ise bir yılın üzerinde bir ceza verilerek siyasi yasağa niyetlenilen ceza ileri bir zamana kaldı.

Bir siyasi yasak meselesinin çıkmamış olması benim için olumlu. Üç suçlamadan ikisine ceza verilmesi son derece ayıplı bir durum. İçinde bulunduğumuz bu atmosferde bu kararın verilebilecek en kötü karar olmadığını düşünüyorum.

Ekrem Başkan zaten 'burada yargılama mı yapılıyor?' gözüyle bakıyor. Bugünün kudretlileri, bugünün şımartılmışları bu işin ilerisini düşünmesi lazım. Herkes devrin Zekeriya Öz'ü gibi sınırdan kaçıp gidemiyor. Burada yatanlar da var. Bunu yapanların burada yargılanmayacağının garantisi yok. Ona göre hareket edin."

Savcıya "Beyaz Toros" tepkisi

İsmini vermediği bir savcıya tepki gösteren Özgür Özel, "Geçen gün söyledim, alınmış. Dedim ya 'saçını toplayıp aklını başına toplamayan biri var' diye. O birine söylüyorum" dedi.

Özel, devamında şunları ifade etti:

"Küstah herif. Beyaz Toros'u koymuş oraya, sen kimi tehdit ediyorsun! Onun malına çök, bunun malına çök! Ne diye yetiştirdiler sizi? 1 masum yalnışlıkla içeride duracağına 99 suçlu dışarıda geçsin. Tutukluluk tedbirini buna göre verin diye öğrettiler.

Ne yapıyorsun sen? Ne diye herkesin anasının, babasının emeğiyle kurulmuş 60 yıllık şirketlere pat diye çöküyorsun. Kul hakkı yemiyor musun, nasıl vereceksin hesabını? Bugünkü kudret yok, bir gün gelip de bilmem kaç yaşında, bilmem nerede yalvarırsın 'canım çıksın' diye, Allah almaz canını, çektirir sana. Millete bu çektirilir mi?

O yüzden biz kimsenin saçına başına bakmayız. Aklını başına al diye dedim sana. Gidenlere diyormuş 'Genel Başkanınız böyle yaptı, ben size kötü davranacağım.' Cürmün kadar yer yakarsın. Her şeyin bir sınırı var. Bir gün çıkarım isim isim, tane tane anlatırım, bakalım sen çocuklarının yüzüne bakabilecek misin? Siz ne sandınız kendinizi! Aklınızı başınıza toplayacaksınız, kâbusunuz olur rüyanıza girerim!"

Özel'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sayın Erdoğan, Beyaz toroslar PKK'nın güçlenmesini sağladı. Senin masanın üstündeki beyaz torosu bilmeyen mi var? Erdoğan bir süreç götürüyor. Devlet Bey 'terörsüz Türkiye' diyor. DEM'in yaptıklarını kıymetlendiriyor. O beyaz toroslar bugün görüşmeleri yapan heyetteki kişilerin eşlerini alıp götürüp geri götürmeyen beyaz toroslar... Masaya beyaz toros koyarak sen kime neyi gösteriyorsun?

Ey arkadaşlar, kimlere savcılık yaptırıyorsunuz? Kimlere ne işler yaptırıyorsunuz? Bakın bu adamı şımartınca sen, çağırıyor kadıncağızı... 'Çocuk kaç yaşında?' 13... 'Çok da küçükmüş ağlar o şimdi...Benim dediğim gibi ifade ver.' Kadını çocuğuyla tehdit ediyor; Silivri'ye değil evine git...İfadeyi beğenmeyince böyle demiyor musun. Hadi o zaman sana iyi yolculuklar. Cezaevlerini biliyor evladından kopardığı arkadaşımızı oraya gönderiyor."

"Kâbusunuz olur rüyanıza girerim!"

'Bir ay sonra birbirinizin yüzüne bakamayacaksınız' dedi Tayyip Bey. Üstünden 4 ay geçmiş. Burada birbirlerinin de benim de gözümün içine bakıyorlar. Akşam da Kartal'da miletin gözüne bakacağız. Peki bunların yaptığını kim nasıl savunacak yarın?"

O yüzden biz kimsenin saçına başına bakmayız. Aklını başına al diye dedim sana. Gidenlere diyormuş 'Genel Başkanınız böyle yaptı, ben size kötü davranacağım.' Cürmün kadar yer yakarsın. Her şeyin bir sınırı var. Bir gün çıkarım isim isim, tane tane anlatırım, bakalım sen çocuklarının yüzüne bakabilecek misin? Siz ne sandınız kendinizi! Aklınızı başınıza toplayacaksınız, kâbusunuz olur rüyanıza girerim!"

"'Sen de cumhurbaşkanı olunca beni yargıla'"

Ekrem başkana diyor ki 'Sen de cumhurbaşkanı olunca beni yargıla.'

Siz bu insanların çoluğuyla çocuğuyla uğraştıkça size dar edeceğim. Kitapta yazana göre yap savcılığını. Niye tehdit edip pazarlığa giriyorsun? Bana bir de oradan artistlik yapıyor."

Ahmet Özer'in burada boşu boşuna yattığı ortaya çıktı. Niye? Öcalan İmralı'dayken Ahmet Özer kıymetli biri demesi terörist olmayı gerektiriyor.

Ahmet Özer, 'barış' diye kitap yazmış ondan kitap yazmış. Ahmet Özer, terörist olmaktan kurtuldu şimdi de CHP'li olmaktan içeride.

TRT ve AA'ya tepki

Bir kör kurşun bulamadılar. Bizden bir şey çıkmadı ya dolar gösterdiler. TRT'ye AA'ya 'bu ne' dedik, 'stok görsel' diyorlar. Kertenkele göster, maymun göster stok görsel diye. Ahlaksız!

"Sonuç alamayınca döndü diplomaya"

Bu yaptıklarının hiçbirinden sonuç alamayınca, havaya atacak bir kör kuruş bulamayınca, Ekrem başkanda yine döndü diplomaya. Bu diplomayı iptal etmezler de karşıma aday olursa beni yenecek diyor."

"Erdoğan'ı 4 kez yenme suçu"

"İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. O tarihlerde Madımak yakıldı, zaman aşımından beraat ettirdiler. Diploma için zaman aşımı yok. İnsanlığa karşı işlenen suçta zaman aşımı var diyen akıl Erdoğan'a karşı işlene suçta yok diyor. Suç ne? Erdoğan'ı 4 kez yenme suçu, Erdoğan'ın uykularını kaçırma suçu... Arkadaşlarımın hepsinin morali benden iyi. Bu da size dert olsun!"