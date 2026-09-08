Özgür Özel'den Selçuk Mızraklı'ya geçmiş olsun telefonu
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tahliye olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşık yedi yıldır cezaevinde bulunan ve tahliye edilen önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı telefonla aradı.
YENİ Parti’den yapılan açıklamada, Özel'in Mızraklı ile telefon görüşmesinde tahliyesi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.