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Özgür Özel'den Selim İleri için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefat eden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
AA
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Özgür Özel'den Selim İleri için başsağlığı mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim edebiyatımızın değerli ismi, yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yazar Selim İleri hayatını kaybettiYazar Selim İleri hayatını kaybettiKültür-Sanat

 

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