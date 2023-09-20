Özgür Özel'den Silivri Cezaevi'ne ziyaret

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde (yeni adıyla Marmara Cezaevi'nde) Can Atalay, Merdan Yanardağ, Tayfun Kahraman, Osman Kavala ve Ali Hakan Altınay'ı ziyaret etti.

Cezaevi çıkışında açıklama yapan Özel, Kavala’nın 2 bin 280 gündür tutuklu olduğunu ve AİHM’nin kararına rağmen Anayasa Mahkemesi’nin Kavala başvurusunu karara bağlamadığını söyledi. Özel, Gezi davası tutuklularının sağlıklarının iyi olduğunu aktararak, “Morallerinin yerinde olduğunu ancak hem aileleri, küçük çocukları açısından uzayan bu Yargıtay sürecinin son derece ızdırap verici olduğunun altını çizmek isterim. Her ne kadar kendileri bu süreci metanet ve sabırla takip ediyor olsalar da küçük çocuklarının, ailelerinin ve yaşlı anne ve babalarının buraya ziyaretleri noktasında yaşananlar açısından bakıldığında da bütün vatandaşlarımızın ortak talebi bir an önce Yargıtay sürecinin olumlu yönde tamamlanması. Hep birlikte Gezi davası ile ilgili hukuk ve adalet bekliyoruz.” dedi.

Yanardağ'ın ilk duruşması 5 Ekim'de

Özel, gazeteci Yanardağ ile ilgili de, “3 ayı geçkin bir süredir tutuklu. Tutuklandığı gün de ifade etmiştik. Yani kes, kopyala, yapıştır ile birisini tutuklamak mümkün değil. Merdan Yanardağ terör örgütü, terör örgütü ele başını savunduğu gibi bir iddia, yani kimlere yapışır üstüne bilmiyoruz ama Merdan Yanardağ’a böyle bir şeyin yapışmayacağını bütün Türkiye biliyor.” diye konuştu.

Yanardağ’ın ilk duruşmasının 5 Ekim’de yapılacağını belirten Özel, “Duruşmada Yanardağ ceza alsa bile yatarı kalmamış durumda iddia edilen suçla ilgili. Burada geçirdiği her dakika Merdan Yanardağ açısından özgürlüğünden çalınmış dakika ve saatler, günler olarak yaşanıyor.” diye vurguladı.

"Fikir alışverişinde bulunduk"

Özel, geçen hafta açıkladığı tutum belgesi doğrultusunda bugünkü cezaevi ziyaretini yaptığını aktararak, “Kendilerinin kıymetli fikirlerini aldık ve bundan sonraki süreçle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Her biriyle bundan sonraki dönemde özgürlükte kucaklaşmayı ümit ediyorum. Herhangi birisinin içeride tutulmasının utanç vesilesi olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk tarihine, siyasi tarihine kara lekelerle yazıldığını ifade etmek isterim.” dedi.

Özel, basın mensuplarının sorusunu da yanıtladı. Özel, tutuklu isimlerin Özel’in genel başkan adaylığına destek verip vermediği yönündeki soruya, “Cezaevi şartlarında, cezaevi mahremiyetine yakışır, çok dostça paylaşımlarımız oldu ama onların durumu gereğince bunu benim burada ifade etmem doğru olmaz.” yanıtını verdi. (ANKA)