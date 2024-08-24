Özgür Özel'den Suavi'ye ziyaret: Sözde tepkiler nedeniyle konser iptalini asla doğru bulmuyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Suavi'yi İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Suavi'nin konserlerine yönelik saldırıları kınayan Özel, "sözde tepkiler nedeniyle daha önce planlanan konserlerinin iptal edilmesini de asla doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak da sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Sanatçıların, siyasi görüşleriyle, etnik kimlikleriyle, mezhepleriyle değil, sanatlarıyla, performanslarıyla ve yetenekleriyle ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediyesi'nin konserine bir grup saldırı girişiminde bulunmuştu

Gazete Oksijen'in haberine göre Suavi'nin, İstanbul’un Beykoz ilçesinde '19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü' etkinliklerinde sahne aldığı sırada konser alanına gelen bir grup "Beykoz'da terörist istemiyoruz" sloganı atarak saldırı girişiminde bulunmuştu.

Seydişehir Belediyesi konserini iptal etmişti

Bu olayın ardından CHP’li Konya Seydişehir Belediyesi 30 Ağustos’ta gerçekleşmesi planlanan Suavi konserini iptal etmişti.

"Emniyet birimlerinin de bize tavsiyesi neticesinde kendimiz bir karar alarak iptal ettik"

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu iptal kararını, "Bizim bölgemiz hassas bir bölge ve toplumsal olaylar çıkma ihtimali olan bir yer. Çevremizde de yine oldukça hassasiyet taşıyan bölgeler var. Burada oluşacak herhangi bir olumsuzluk, tüm etkinlik takvimimizi etkileyip bizi sıkıntıya sokar. Toplum içinde de herhangi bir kavga gürültü ortamı oluşmaması adına, emniyet birimlerinin de bize tavsiyesi neticesinde kendimiz bir karar alarak iptal ettik" sözleriyle savunmuştu.