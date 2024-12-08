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Özgür Özel'den Suriye açıklaması: Hatalar tekrarlanmamalı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "Suriye'nin tüm dostlarını, Irak'ta ve Libya'daki hataların tekrarlanmaması adına, tüm Suriyelileri temsil edecek bir geçiş hükümetinin, ardından insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir rejimin kurulmasına destek vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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Özgür Özel'den Suriye açıklaması: Hatalar tekrarlanmamalı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'yi yıllardır otoriterlikle yöneten Esad rejiminin bugün itibarıyla son bulduğunu belirtti.

"Suriyelilerin evlerine dönüşlerini mümkün kılabilecek kapsamlı bir program derhal ortaya konulmalıdır"

Suriye'de tüm Suriyelileri temsil eden bir geçiş hükümeti kurulmasının elzem olduğunu vurgulayan Özel, "CHP, Suriye'nin toprak bütünlüğünden, Suriye'de demokrasi, barış ve istikrar ortamından yanadır. Bizim, Suriye'ye dair önceliğimiz, yurttaşlarımızın güvenliği ve huzurudur. Yıllardır Türkiye'de çeşitli statülerle bulunan Suriyelilerin evlerine dönüşlerini mümkün kılabilecek kapsamlı bir program derhal ortaya konulmalıdır. Suriye'nin tüm dostlarını, Irak'ta ve Libya'daki hataların tekrarlanmaması adına, tüm Suriyelileri temsil edecek bir geçiş hükümetinin, ardından insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir rejimin kurulmasına destek vermeye çağırıyoruz." dedi. 

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