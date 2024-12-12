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Özgür Özel'den Suriyelilerin dönüşü için paket önerisi: Hemen gitmelerini kimse beklemesin

Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşüne ilişkin konuşan CHP lideri Özgür Özel, “Kimin elinde ne silah var belli değilken, İsrail bomba atmaya devam ederken, insanların hemen eşlerini, çocuklarını alıp gitmesini kimse beklemesin” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Suriyelilerin dönüşü için paket önerisi: Hemen gitmelerini kimse beklemesin
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecine dair tartışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Hande Fırat'a açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki gelişmelere değinen Özel, Esad sonrası Suriye'de iktidar ve toprak bütünlüğüne dikkat çekerek, “Suriye’deki Kürtler, Arap Alevileri, Sünniler yani tüm etnik, mezhepsel gruplar birlikte eşit şekilde siyasi ve sosyal hayata dahil olmalı. Bu da Suriye devletinin hepsini temsiliyle mümkün” dedi.

"İnsanların hemen gitmesini kimse beklemesin"

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş sürecine ilişkin de konuşan Özel,geri dönüş paketi önerisi getirdi.

“Kimin elinde ne silah var belli değilken, İsrail bomba atmaya devam ederken, insanların hemen eşlerini, çocuklarını alıp gitmesini kimse beklemesin" diyen Özel, "Suriyeliler için bir eve dönüş paketi hazırlaması gerekiyor. Belli bir tarih konularak, şu tarihe kadar dönecek olanlar paketten yararlanabilir denilebilir” ifadelerini kullandı. Özel, Suriyelilerin dönecekleri yerde altyapı ve konutların da inşa edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

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