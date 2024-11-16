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Özgür Özel'den teğmenlere destek: Atatürk'e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık yemini eden teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmeleri kabul edilemez. Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor?” dedi

Haber Merkezi
ANKA
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Özgür Özel'den teğmenlere destek: Atatürk'e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor?
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada teğmenlerin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine tepki gösterdi. Özel’in açıklaması şu şekilde:

“Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık yemini eden teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmeleri kabul edilemez. Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün askeridir. Trikopis’in askeriyiz mi diyeceklerdi? "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Fesli Hocanız gibi… Siyasi iradenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sürüklediği bu fahiş hatadan bir an önce dönülmelidir. Aksi durumda tarih önünde bu kararın altında kalacaklardır.”

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