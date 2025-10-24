Özgür Özel'den Tele1'e kayyum atanmasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TELE 1 Televizyonu'na, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyumu olarak atanmasına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir"

Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Casusluk gibi deli saçması bir iddia üzerinden Merdan Yanardağ’ı suçlayıp TELE1’e kayyım atamak tam da bu iktidarın yapacağı iştir. TELE1, gerçekleri haber yapıp iftiraları hakikatle çürüttüğü için 19 Mart Darbecilerinin hedefi olmuştur. Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir.

TELE1 emekçilerinin yanındayız. Siyaseti, sivil toplumu, iş-sanat dünyasını ve medyayı hedef alarak, herkese, 'Bir gün sıra size gelecek' diye korku salmaya çalışan darbecilere sesleniyorum, TELE1’i sustursanız, bu milleti susturamazsınız. Ne yaparsanız yapın, millete galip gelemezsiniz."