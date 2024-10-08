Özgür Özel'den tepki: İftiralar çok ahlaksız bir boyuta ulaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Şehdazeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'la hakkında çıkan iddialara tepki gösterdi.

Özgür Özel, konuşmasının bu bölümüne ait videoyu sosyal medya hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi’ne diz çöktüreceklerini sananlar şunu bilsinler ki; CHP trol ordusu beslemez. CHP kara propaganda yapmaz. Bel altı saldırmaz, ahlak dışı bir iş yapmaz! Bunu yapanlar Cumhuriyet Halk Partili değildir! Alnınızı karışlamazsam namerdim!" ifadeleriyle paylaştı.

"Saldırılar, iftiralar çok ahlaksız bir boyuta ulaştı"

"Zor bir yola çıktık hepimiz, siyaset kolay değil, geniş olacaksın, her türlü saldırıya, iftiraya hazır olacaksın. Dışarıdan neler neler gelir? Vız geliri tırıs gider. Dayanacaksın. Öyle yaptık. Geçtiğimiz hafta bunu çok ahlaksız bir boyuta ulaştırdılar. 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş, tek yumruk olmuş iktidara gidiyor ya, akılları sıra genel başkanı yıpratacağız diye, bu partiye 18 yıldır hizmet eden, Manisa’nın tam mutabakatıyla Gülşah Durbay, Fatih’in tahta koştuğu ilçeyi, muhafazakar kodları en kuvvetli ilçeyi; dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, namusuyla kazandı, aslan gibi kazandı. Şimdi döndüler bana saldırmak için Gülşah‘ın hastanede yattığı belli günleri ahlaksız bir iftiraya dönüştürdüler."

"Biz bu iktidarı yenerken cesaretimizle, temizliğimizle, onurumuzla yeneceğiz"

"Çocukluğundan beri bağırsak hastası, çocukluğundan beri. En yakından takip edeni benim ve eczacı olan eşim. Evladımız bizim. Kemoterapi için hastaneye yatacağı günü bekleyip, benim Antalya’ya gideceğim günü bekleyip, o haberi yazdırdılar. Ben uçaktayken, evladım Gülşah kemoterapideyken o haberi yazdırdılar. Biz bu iktidarı yeneceğiz, tüm kötülüğüne rağmen yeneceğiz. Ama biz bu iktidarı yenerken cesaretimizle, temizliğimizle, onurumuzla yeneceğiz."

"Bunu yapanlar Cumhuriyet Halk Partili değildirler"

"Bir takım dışarıdan destekli adamlar, o yayanlar, neredeymiş o yayanlar? Şimdi CHP’li gibi görünenleri örgütte gören var mı, sahada gören var mı, son seçimde gören var mı? Cumhuriyet Halk Partisi‘ne diz çöktüreceklerini sananlar şunu bilsinler ki, CHP trol ordusu beslemez, CHP kara propaganda yapmaz, bel altı saldırmaz, ahlak dışı bir iş yapmaz, bunu yapanlar Cumhuriyet Halk Partili değildirler. Benim için vız gelir, tırıs gider."

"Teslim olursak namerdiz"

"Yılların emeğinin, erkeklerle birlikte sabaha kadar afiş asmanın, çorba dağıtmanın, sendika ziyaretinin hiç önemi yok. Eğer bir kadın bir yere geldiyse ve bildiğiniz bir bağı yoksa gayri ahlaki bir şey vardır.’ Hiçbir Cumhuriyet Partili kadına bunu dedirtmem, dedirtmeyiz, dedirtmeyeceğiz, dedirtmeyeceğiz.

Bu partiye dışarıdan saldıranlara, bir kelime eksik konuşursak, bir santim eğilirsek, bir adım geri adım atarsak namerdiz. O sahtekarlar, o ahlaksızlar alnınızı karışlamazsam namerdim, namerdim, namerdim. Ne feda edecek bir Gülşahımız, ne sizden korkacak biz Özgür Özel var. Cürmünüz kadar yer yakarsanız, cürmünüz kadar. Neyiniz varsa dökün, buradayız, teslim olursak namerdiz. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan."