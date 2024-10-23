Özgür Özel'den TUSAŞ'taki terör saldırısı hakkında açıklama: Zamanlama manidar

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Saldırıyı lanetleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, zamanlamanın dikkat çektiğini söyledi. Özel, "2015 yılında 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar olan süreci hatırlamadan geçemiyor insan. Bütün terör örgütlerinin bir anda aktif olduğu sürecin kamuoyunu nasıl yönlendirmeye çalıştığını hatırlamak gerekiyor." dedi.

'Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor'

Özel, "TUSAŞ'ta canlı bomba saldırısı ardından çatışma var. Dikkatle takip ediyoruz. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörü kimden ve ne gerekçeyle gelirse gelsin lanetliyoruz. Zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu düşünmeden edemiyor insan. 2015 yılında 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar olan süreci hatırlamadan geçemiyor insan. Bütün terör örgütlerinin bir anda aktif olduğu sürecin kamuoyunu nasıl yönlendirmeye çalıştığını hatırlamak gerekiyor. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor." açıklamasını yaptı.