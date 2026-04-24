Özgür Özel'den, tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e ziyaret



Özel, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak" suçlarından tutuklanan Bozbey'i ziyaret etmek için merkez Nilüfer ilçesindeki Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, son seçimlerde Bursa'nın birinci partisi olduklarını söyledi.

Özel, Bursa'daki seçmenin tercihine değinerek, şöyle konuştu:

"Kimse 'AK Parti yönetsin Bursa'yı' demedi. İki kişiden biri 'Bozbey, CHP yönetsin' dedi. Şimdi bakın ne yapıyorlar? Genel sekreter var, atanmış, tıkır tıkır çalışıyor. Onu görevden alıyor, yerine bir genel sekreter getiriyor. Kim? 2024 yılında bizim Eyüpsultan'da yendiğimiz Eyüpsultan Belediye Başkanı. Yani İstanbul Eyüpsultan, 'İyi yönetemedin, memnun değilim, git buradan, CHP'ye veriyorum görevi' demiş. Eyüpsultan ki AK Parti daha güçlü nerede olabilir İstanbul'da? Alıyorlar onu, Bursa Büyükşehir'e genel sekreter yapıyorlar."

"Bir an önce bu yanlıştan dönüleceğini, hiç değilse Mustafa Bozbey'in öncelikle özgürlüğüne kavuşacağını biliyoruz, bekliyoruz, görüyoruz. Bütün Bursa da bekliyor." diyen Özel, bu haksızlığı yapana milletin sandıkta hesap soracağını dile getirdi.

Türkiye'nin kritik bütün meselelerinde durmaları gereken en doğru yerde durduklarını aktaran Özel, "O dönemlerde millet, bunu takdir ediyordu. Her şey gayet ülke için iyi gidebilecekken Erdoğan, bize balta çekti. O baltayı önce gömecek, ondan sonra CHP ile bir görüşme ihtiyacı varsa biz, bu fikrin sahibiyiz zaten." diye konuştu.

- Ara seçim talebi

Bir gazetecinin, "Mansur Yavaş'ın açıklamaları, sizin ara seçimle ilgili girişimleriniz vardı. Farklı bir süreç yönetimi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Anayasa gereğince seçimlerden 30 ay geçtikten ve 1 yıl kalana kadar boşalan sandalyeler için ara seçim yapılır. Şu anda Türkiye'de Can Atalay'ın durumu, bence görevindedir ama hapiste tuttukları için 8 milletvekilliği boştur. Hatay'da, Afyon'da, Kırıkkale'de, Adıyaman'da, Kocaeli'nde, İstanbul birinci bölgede seçim yapılmalıdır. Bu karar, bir an önce alınmalıdır. Ben, AK Parti'ye bu konunun bir an önce yerine getirilmesi gerektiğini söylüyorum ve bütün muhalefetin benimle aynı düşündüğünü, 12 parti ziyaretimizden sonra yapılan açıklamaları da duydunuz."

Özel, ara seçimde başka illere de sandık koyabileceklerini, bunlar için birer milletvekili istifa ettirmeyi üstlendiğini belirterek, "Diyorum ki hatta diyorsanız mümkün olan en geniş çevrede yapalım bunu. Ben bırakın 22, 50'ye yakın milletvekilimi tek tek istifa ettiririm. Her yerde yaptırıp en geniş seçime de varım. Yeter ki bu milletin sesini duyalım ve erken seçimin kapısını aralayalım." diye konuştu.