Özgür Özel'den Ursula von der Leyen'e Türkiye-Libya tepkisi: 'Kibirli tutumunuzun karşısında olacağız'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan açıklamalarını reddediyoruz. Türkiye ve Libya, egemen iki devlettir. Karşılıklı hak ve menfaatleri doğrultusunda yaptıkları anlaşmalar, siyasi tercihler nedeniyle yok sayılamaz" ifadelerini kullandı.

Ursula von der Leyen'e seslenen Özel, "Akdeniz’de taraf tutarak değil, hakkaniyeti ve uluslararası hukuku gözeterek barışa destek olabilirsiniz. Sizin göreviniz gerilimi körüklemek değil, sağduyulu davranarak barışın tesisine katkı sunmaktır. Avrupa Birliği’nin sorumluluğu, bölgesel gerilimleri derinleştirmek değil, adil ve kalıcı çözümlerin önünü açmaktır" dedi.

"Bizim için Türkiye’nin hak ve menfaatleri, iç siyasetteki bütün ayrılıklarımızın üzerindedir" diyen Özel, "Ülkemizin hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya, tarafsızlığını yitirmiş kibirli tutumunuzun karşısında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan açıklamalarını reddediyoruz. Türkiye ve Libya, egemen iki devlettir. Karşılıklı hak ve menfaatleri doğrultusunda yaptıkları anlaşmalar, siyasi tercihler nedeniyle yok sayılamaz. Sayın von der Leyen, Akdeniz’de taraf tutarak değil, hakkaniyeti ve uluslararası hukuku gözeterek barışa destek olabilirsiniz. Sizin göreviniz gerilimi körüklemek değil, sağduyulu davranarak barışın tesisine katkı sunmaktır. Avrupa Birliği’nin sorumluluğu, bölgesel gerilimleri derinleştirmek değil, adil ve kalıcı çözümlerin önünü açmaktır. Bizim için Türkiye’nin hak ve menfaatleri, iç siyasetteki bütün ayrılıklarımızın üzerindedir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya, tarafsızlığını yitirmiş kibirli tutumunuzun karşısında yer almaya devam edeceğiz. — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 21, 2026

Ursula von der Leyen ne dedi?

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Libya Parlamentosu'nun Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırasını bugün onaylamasından derin üzüntü duyuyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Leyen, şu ifadeleri kullanmıştı:

"AB'nin bu konudaki tutumunun 2019 yılında Avrupa Konseyi tarafından açıkça belirtildiğini ve değişmediğini hatırlatırız. Bu anlaşma üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal etmekte olup Deniz Hukuku ile bağdaşmamaktadır ve hükümsüzdür. Yunanistan ve Kıbrıs ile olan dayanışmamızı yeniden teyit ediyoruz. AB'nin Libya'ya yönelik her türlü dış müdahaleye karşı bilinen tutumunu bir kez daha yineliyoruz."