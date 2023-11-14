Özgür Özel'den 'vazgeçti' iddialarına yanıt: Kayıtsız şartsız ön seçim var

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel, ilk grup toplantısını yaptı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı adaylarının ön seçimle belirlenip belirlenmeyeceği tartışmalarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bugün bütün il başkanlarımızı topladık. Öğleden sonra oturup konuşacağız. Birincisi, çok kötü niyetli bir yaklaşım var. O da şu; benim kurduğum bir cümleden 'Özgür Özel ön seçimden vazgeçti' diyorlar. Kesinlikle doğru değil. Bir, milletvekili seçimlerinde kayıtsız şartsız ön seçim var. İki, belediye seçimlerinde mutlaka mevcut belediye başkanlarımızı anket ile ölçeceğiz. Mevcut belediye başkanımız halkın gönlündeyse aday göstereceğiz. Halkın gönlünde değilse o zaman yerine aday belirleyeceğiz. Aday belirlemekte en çok kullanacağımız yöntem, örgüt denetiminde ön seçim olacak. Eğer örgütümüz, 'Burada ön seçim yapmayalım; tek bir aday var' derse örneğin Manisa'nın Alaşehir'de demişlerdi ki, bu diş hekimi arkadaşımızı ikna edersek kazanırız...Böyle örnekler dışında örgütümüz, çoklu yarış derse mutlaka sandık koyacağız. Ön seçim, kanunda 48 gün kala adayı belirliyor. Ben bu kadar geç bir aday tanıtımı sıkıntı olur, örgütümüze güveneceğiz derken örgüt denetiminde ön seçim yapacağımızı söyledim. Hakim denetiminde ön seçim 45 günlük bir çalışma imkanı veriyor.

Diyelim ki, aralık ayı içinde örgüt denetiminde sandığı koyacağız. Sandıktan kim çıkarsa onu da adaylaştıracağız. Mevcut belediye başkanlarımızda anket, yenilerinde örgütümüz başka bir talepte bulunmuyorsa mutlaka örgüt denetiminde, sonucuna uyacağımız önseçim olacak. 'Ön seçim yok, Özgür Özel ön seçimden vazgeçti' beyanları tamamen asılsızdır. Bunu biraz sonra il başkanları toplantımızda da konuşacağız. Bu konuda benden şüphe eden il başkanımız, delegemiz yok ama soruyu sorduğumuz için teşekkür ederim."

Bahçeli'ye "zillet" yanıtı

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi Başkanı 'zillet ittifakı'nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur" sözleriyle ilgili soruya, "Bir kere 'zillet ittifakı' lafı, Sayın Devlet Bahçeli'nin yaşında, tecrübesinde ve onun gibi çok önemli bir siyasi partinin genel başkanlığını yapan birisinin ağzından duymak beni memnun etmiyor. Çünkü 'millet' kelimesinin tahrip edip 'zillet' demek milliyetçi partinin genel başkanına yakışmaz. Benzer yarışlara girebiliriz, ben zamanında çok yaptım. Bu konularda fena değilimdir bilirsiniz. Duyduğunda üzülecek yakıştırmaları biz yapmayalım. Biz siyasette, ana muhalefetin lider değişimi ile birlikte böyle siyasi muhataplarıma bir marj tanımayı isterim. Zillet derseniz, size de millet bir şeyler söyler ama hiç hoşunuza gitmez. Onun dışında anayasaya saygı, millete saygıdır. Ben anayasanın o maddesi için Devlet Bey gibi düşünürken, TBMM'yi savunulduğu madde için aynı muameleyi yaparsam Devlet Bey'in Osmaniye'den aldığı görevi tartışmaya açarım. O yüzden bu doğru değil. Anayasa'nın herhangi bir maddesini usulüne uygun değiştirmeye çalışmak, başka bir şeydir ama değişmeden yok saymak ve o kurumlara hakaret etmek başka bir şeydir.. Doğru bulmam. Bence bu dili terk etmek lazım." yanıtını verdi.

Akşener ile görüşme iddiası

"Sayın Meral Akşener ile ittifak kapsamında bir görüşme olacak mı" sorusuna ise Özel, "Yarın görüşme olduğu bilgisi doğru değil. Sayın Akşener ile çok güzel bir telefon görüşmesi yaptık. Elbette görüşeceğiz ama kararlaştırdığımız bir görüşme tarihi henüz yok." yanıtını verdi.

"Söz verdim"

"HEDEP'in kapısını çalmaya düşünüyor musunuz?" sorusuna ilişkin ise şu karşılığı verdi:

"CHP, bugün il başkanları ile daha sonra Parti Meclisi toplantısında ittifakları, bundan sonra nasıl bir yol yöntem izleneceğini ya da izlenmeyeceğini konuşacak. Ben partimin yetkili kurullarının yetkisinde olduğu alanlara görüş bildiren lider olmamaya söz verdim. Parti Meclisi'nin alacağı karardan sonra görüşelim." (ANKA)