  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'e ziyaret
Takip Et

Özgür Özel'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile Yargıtay'da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'e ziyaret
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.

Özel ve beraberindeki heyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk ile Yargıtay'da bir araya geldi.

Özel’e, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner eşlik etti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaretin ardından Özel, Yargıtay binasından ayrıldı.

Fatih Altaylı: Fahrettin Altun, AK Partili önemli bir isme yönelik komplo girişimi nedeniyle görevden alınmışFatih Altaylı: Fahrettin Altun, AK Partili önemli bir isme yönelik komplo girişimi nedeniyle görevden alınmışGündem
Gündem
MASAK’tan FETÖ finansmanına sıkı takip: 5,5 milyar liralık mal varlığı donduruldu
MASAK’tan FETÖ finansmanına sıkı takip: 5,5 milyar liralık mal varlığı donduruldu
Datça'da ormanlık alana izinsiz giren üç kişiye idari işlem uygulandı
Datça'da ormanlık alana izinsiz giren üç kişiye idari işlem uygulandı
Kartalkaya yangını davasında çarpıcı iddia: 'Kimseye haber vermeyin, aramızda halledelim'
Kartalkaya yangını davasında çarpıcı iddia: 'Kimseye haber vermeyin, aramızda halledelim'
Fatih Altaylı: Fahrettin Altun, AK Partili önemli bir isme yönelik komplo girişimi nedeniyle görevden alınmış
Fatih Altaylı: Altun, AK Partili önemli bir isme yönelik komplo girişimi nedeniyle görevde alınmış
MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi
MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi
18 yıl hapis cezası bulunan firari, Sinop’ta denizde yüzerken yakalandı
18 yıl hapis cezası bulunan firari, Sinop’ta denizde yüzerken yakalandı