Özgür Özel'den yeni açıklama: Milletin huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nden çıkarken fiziki saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Bu milletin iradesini yok sayanlara da teslim olmayacağız"

CHP lideri Özel paylaşımında “Korkma. Ne ile karşılaşırsan karşılaş. Sevgiyle yürüyen, her fırtınalardan geçer sağ salim.” Biz, kendimizi millete emanet edenleriz. Güzel ülkemiz için hapiste de dışarıda da olsak bu fırtınadan sağ salim geçeceğiz. Bu milletin birliğini, dirliğini, huzurunu bozmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz, bu milletin iradesini yok sayanlara da teslim olmayacağız. Arayanlara, soranlara, üzülenlere, kınayanlara teşekkür ediyorum. Bugün İstanbul’da yarından itibaren de tüm Türkiye’de programımıza daha güçlü daha kararlı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.