Özgür Özel'den yeni 'Ahmet Özer' açıklaması! 'Gözümüz Silivri'de, kulağımız Esenyurt'ta!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki kapalı grup toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Esenyurt’a dikkat çekti

Özel, "Bir gözümüz Silivri'de, kulağımız elimiz Esenyurt'ta. Milletvekili arkadaşlarımız Esenyurt'u artık asla boş bırakmayacak," dedi. 2019 yılında Esenyurt'u 1 milyon nüfusla geri aldıklarını belirterek, "Esenyurt, kent suçları müzesi gibidir. Orada yapılabilecek her türlü kötülük yapıldı. AK Parti'nin suçlara göz yumduğu bir yer," ifadelerini kullandı.

Özel, Esenyurt'ta bir profesörün terör örgütü üyesi olarak tutuklanmasına ve suç işletebilecek biri olarak kayyum atanmasına değinerek, "Esenyurt'u yine onlar yönetecekmiş. İdealist bir kanaat önderinin suç işlenmesini önlemek için çalıştığı yerde böyle yapıyorlar," dedi.

Silivri ziyareti

Ahmet Özer’i Silivri’de ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'nın onayını beklediklerini açıklayan Özel, "Kötü niyet atfetmek istemiyorum. Mesai saatlerinde yetişmemiştir mutlaka. Onaylanınca pazartesi günü Silivri ziyaretinde bulunmak istiyoruz," diye konuştu. Özel, "Sine-i millet ifadesi sık sık gündeme geliyor ve bu ifadeyi Kemal Bey'e cevaben kullanmadım," diyerek, bu konudaki tartışmalara dikkat çekti. "Sine-i millet tuzağı el yapımı bomba gibi. Erken seçimi zorlamak vatanseverliktir, sine-i millet savunmak ise tuzağa düşmektir," şeklinde açıklama yaptı.

Özel, sosyal medyada bu konuyla ilgili yayılan yanlış bilgilere de işaret ederek, "Sayın genel başkanın iletişimine katkı sağlayan bazı arkadaşlar bu olayı sosyal medyada büyütünce paylaşımlar yaptılar," ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, "CHP seçime bugünden hazır durumda. Adaylıkta da en geniş mutabakatı sağlayacağız. Ben kendim aday olmayacağım. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim. Bizim aday sorunumuz yok, AK Parti'nin adayı kim? Erdoğan aday olamayacaksa kim aday olacak, hangi damat aday olacak?" şeklinde konuştu.