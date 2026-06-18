Özgür Özel'den yeni parti açıklaması: Baskın seçime hazır olmak zorundayız

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla görevden alınan ve CHP TBMM Grup Başkanı olan Özgür Özel, NOW TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, "Akın Gürlek butlan kararı çıktıktan 20 dakika sonra yargının bir kararını yürütmenin bir temsilcisi 'demokrasi açısından önemli bir karar verilmiştir. Çok iyi bir iş olmuştur' diye savundu. O günden bugüne savunan bir tane siyasetçi yok. Sayın Erdoğan grup toplantılarında 25 dakika 'biz bu işin hiçbir yerinde yokuz' diyor. Var, tam göbeğinde. Onu biliyoruz. Ama 'yokuz' diyor. Sahiplenebilen, savunabilen yok" ifadelerini kullandı.

Özel, "Kemal Bey'e oy veren 600'ün üzerindeki delegenin 500'ün üzerindeki delegeler bugün bize imza verdiler. Bize oy verenlerin hepsi verdiği gibi oy vermeyen 500 kişi daha imza verdi. İradesini ortaya koyan 1004 tane delege var. İstanbul delegeleri sayılmıyor, disipline verilenleri ayırdılar, PM'den istifa edenleri ayırdılar falan. Sayıyı düşürüp düşürüp 830'lara düşürdüler. Esasen 1004 delegenin ortaya koyduğu bir irade var" dedi.

Görevden almalara tepki gösteren Özel, Kılıçdaroğlu yönetiminin partiyi bir an önce kurultaya götürmesi gerektiğini söyledi.

Özel yeni parti iddiaları ile ilgili, "Bu sene ekim ayında bir baskın seçim olacaksa, ona da hazır olmak zorundayız" dedi. "Temmuz ayında bir şeyler görecek miyiz?" sorusuna ise "Tabii, tabii. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz ama hazırlığımızı yapacağız" yanıtını verdi.