Özgür Özel'den yeni parti açıklaması: Kabul gören isim belli

Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü'ye konuşan Özel, ilk kez tarih vererek, 'Temmuz sonu ağustos başı gibi adım atılır, isim ve logo çalışıyoruz genel kabul gören isim belli şimdilik 'Yeni Parti' diyelim ' dedi.

Özel açıklamalarında "20 Temmuz elbette bekleniyor biz hukuki mücadele de veriyoruz ama hepsinin bir iki haftalık işi var. Ondan sonra seçilmiş il başkanlarımızla konuşarak koordineli ve eş zamanlı şekilde ilerleyeceğiz" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Güner'in tutuklanmasını üzerine sessiz kalan Kılıçdaroğlu için konuşan Özel, 'Çok ayıpladım, içimi yaktı' dedi.

Özel açıklamalarında şu ifadeleri de kullandı:

"Darbeye muhatap olanlar bugün sandığı kaldırıyor"

"Bugün darbeyle muhatap olan İktidar partisine baktığımda seçim sonuçlarına saygı duyan bir parti değil; CHP'nin başarılı belediye başkanlarını hapse atan bir parti görüyorum. CHP'nin kendi seçimlerine müdahale ettiklerini CHP'ye seçilmiş değil atanmış bir yönetim getirdiklerini görüyorum. Şimdi darbeye muhatap olduğunuzda destek istemek önemli de milleti sokağa çağırmak önemli de siz darbeye çağırırsanız ne oluyor? Eğer sandık ortadan kalkıyorsa sokağa dökülmek meşru haktır. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi. Darbeye muhatap olanlar bugün sandığı ortadan kaldırmaya çalışıyor."

"AKP'de operasyonlardan rahatsız olanlar var"

"Her yerden şu haberler geliyor. AKP içinden de çok fazla arkadaşımız operasyonlardan rahatsız deniliyor. Her birimizle temasa geçiyorlar. Bu yapılanların AKP tarafından sessiz ama güçlü bir kitle tarafından onaylanmadığını duyuyoruz. Bu işten rahatsız olanlar konuşmalı. Ama rahatsız olmayanlar bugün demokrasi hakkında da konuşmasın.

15 Temmuz gecesi muhalefetin en acarı Özel'i darbecilerin tam karşısındaydık. O dönemde Kemal Bey'in darbe ile ilgili eleştirilerini eleştirerek AKP içinden çok söz geldi. 15 Temmuz gecesi tutumumuz partimizin tutumuydu.

Kılıçdaroğlu daha önce partiden 'FETÖ'cüleri uzaklaştıramadığım için özür dilerim' dedi. Sözcü yayınında o cümle 'Özel'i kastedederek kurulmadı' dedi. 'Herkese FETÖ'cü diyebilirsiniz de, Özel ve ekibine diyemezsiniz onlar size FETÖ'cü denilirken hep yanınızdaydı' diye tepkiler alınca, Kılıçdaroğlu ondan sonra geri adım attı.

YouTuberlar'ın hemen hepsi Kemal beyin karşısında içinde. Yıllardır bu eleştiriyi Kemal beye AKP yöneltti. Kemal bey yıllardır kendisine yapılan 'FETÖ'cü' eleştirilerini şimdi bana mı yapacakmış? Olacak iş mi? 'Herkese FETÖ'cü diyebilirsiniz de, Özel ve ekibine diyemezsiniz onlar size FETÖ'cü denilirken hep yanınızdaydı' dediler ve Kılıçdaroğlu ondan sonra geri adım attı."