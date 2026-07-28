Özgür Özel'den YENİ Parti'nin kapalı grup toplantısında milletvekillerine uyarı

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CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de yeni ana muhalefet partisi olan YENİ Parti'nin, kapalı olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren Meclis'teki ilk grup toplantısının detayları ortaya çıktı.

Genel Başkan Özgür Özel'in, Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacakların, Meclis İdare Amiri'nin ve grup yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinden önce milletvekillerine hitaben bir konuşma yaptığı belirtildi.

YENİ Parti'nin yol haritasına ve Meclis'teki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel'in, milletvekillerine çeşitli konularda uyarılarda da bulunduğunu öğrenildi.

"Bireysel polemiklerden kaçının"

Özel'in, milletvekillerine, "Geçmişe yönelik tartışmalardan kendinizi uzak tutun. Biz yeni bir sayfa açtık. YENİ Parti'den vatandaşlarımızın beklentileri çok büyük. Bizim de bunlara uygun davranış sergilememiz gerekiyor. CHP başta olmak üzere diğer partilerin tartışmalarından uzak durun. Bu konudaki esprilerden dahi kaçının. Kısır tartışmalardan, bireysel polemiklerden kaçının" sözleriyle uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan YENİ Parti'nin olası bir erken seçim ihtimaline karşı ilk kurultayını ekim ayına kadar yapması ve 2027'nin nisan ayından itibaren seçime girebilme yeterliliğini sağlamak için çalışmaların hızlandırılması bekleniyor.