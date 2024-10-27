Özgür Özel'den yenidoğan çetesi açıklaması: Bedelsiz kamulaştırmamız lazım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen Yaşam Hakkı Mitingi'nde konuştu. Özel, konuşmasına TUSAŞ saldırısında yaşamını yitirenleri anarak başladı.

"Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır, teröre teslim olmayacaktır"

Terörü lanetleyen Özgür Özel, "Terörün amacı bizi korkutmak, bizi sindirmekken, terörün amacı hayatımızı kendi hedeflerine göre değiştirmekken, terörün amacı bizlerde oluşturacağı korkuyla bizlere istikamet dayatmakken o korkuyu yenip, kırıp, buraya koşup gelenlere binlerce selam olsun. Teröre, şiddete karşı korkmayanlar, susmayanlar, teslim olmayanlar hoş geldiniz. Bu ülkenin geleceğine ipotek koymaya çalışan teröre, hayatımızın her alanını esir alan şiddete karşı hep birlikte meydan okumaya geldik. Ülkemiz 40 yıldır başta PKK ve farklı terör örgütlerinin hedefi olmaktadır. Milletimiz terör saldırılarında canlarını yitirmiş, şehitler vermiş, çok acılar çekmiştir. Güvenlik güçlerinin yanı sıra kamu personeli, sağlık emekçileri, işçiler, siviller, öğretmenler bu saldırıların hedefi olmuştur. Cumhuriyetimizin iki gün sonra 101'inci yılını kutlayacağımız bu günlerde Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır, teröre teslim olmayacaktır" diye konuştu.

"O hastaneleri bedelsiz kamulaştıralım"

Yenidoğan çetesine yönelik operasyonları hatırlatan Özel, "Ölümler bilinirken, bu çetenin faaliyetleri bilinirken o hastaneleri açık tuttular. Operasyon oldu, gözaltılar oldu, tutuklamalar oldu ama kamuoyu duyana kadar 6 ay daha o hastaneleri tıkır tıkır işlettiler. Ne zaman birisi savcıyı tehdit etti ve savcı kendi tehdidinden dolayı durumu bir kez daha ifade etti, kamuoyu duydu, infial oluştu o gün döndüler o hastanelerin ruhsatlarını iptal ettiler. Caydırıcı olsun diye herkesin gözünün önünde ibreti alem olsun diye, o hastanelerin iptal edilen ruhsatları başka isimle yeniden önümüze gelmesin diye, mahkeme kararı ile yürütmeyi durdurmalar olmasın diye, o hastaneleri bedelsiz kamulaştırmamız lazım. Haydi getirin meclise bunu yapalım" dedi.