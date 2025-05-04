Özgür Özel'e saldıran kişinin kardeşi konuştu: Cinayet işledi, psikolojisi bozuk

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninde saldırıya uğradı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninde saldırıya uğradı.

Saldırganın kardeşi konuştu

Saldırganın kardeşi Davut Tengioğlu Halk TV'ye konuştu. Tengioğlu saldırgan abisinin cinayet suçunu doğrulayarak psikolojisinin bozuk olduğunu bildirdi.

Tengioğlu'dan şunları aktardı:

Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyi Davut Tengioğlu' İzmir'de yaşıyor. Davut Tengioğlu bir süre önce Zafer Partisi'ne katıldı ve Alparslan Türkeş'in korumalığını yapmıştı. Davut Tengioğlu, kardeşi ile uzun yıllar kendisiyle görüşmediğini aktardı. Kardeşinin yaklaşık 20 yıl önce çocuklarını öldürdüğü haberlerini doğruladı ve 17 yıl cezaevinde kaldığını ifade etti. Ağabey Tengioğlu yıllardan beri kardeşi ile görüşmediğini ifade etti.