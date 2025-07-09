Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu ilk kez hakim karşısına çıkıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yumruklu saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu bugün hakim karşısına çıkacak.

TBMM Başkan vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze törenin çıkışında CHP Genel Başkanı Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede; şüpheli Tengioğlu’nun otelden ayrıldığı andan saldırıyı gerçekleştirdiği ana kadar tüm hareketlerini gösterir kamera kayıtlarını incelendiği ve dosyaya girdiği belirtildi.

Söz konusu olay hakkında yapılan tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğuna dair bir tespit yapılamadığı kaydedildi.

Saldırgan Tengioğlu, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.