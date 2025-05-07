Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun GBT’si silindi iddiasına DMM’den yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Özgür Özel’e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T’nin GBT’si silindi" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, zanlının 16 Aralık 2024’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir suikast ihbarında bulunduğunun tespit edildiğini duyurdu.

DMM açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Haber içeriğinde paylaşılan tutanağın emniyet birimlerine değil, İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı güvenlik şirketine ait olduğu tespit edilmiştir. S.T. isimli şahsın 2024'teki ihbarının ardından yapılan GBT incelemesinde aranan şahıs olmadığı, 'kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu, TEM arşivinde kaydının olmadığı tespit edilmiş ve tutanak zaptına GBT bilgileri işlenmiştir. İddia edilenin aksine herhangi bir şekilde şahsın GBT'sinin silinmesi söz konusu değildir."