Özgür Özel’e saldırıda otopark krizi büyüyor: Emniyet Müdür Yardımcısına soruşturma açıldı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs’ta İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze törenine katılan CHP lideri Özgür Özel, çıkışta Selçuk Tengioğlu adlı şahsın fiziksel saldırısına uğramıştı.

Saldırıya ilişkin tartışmalar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı

Saldırı günü Özel’in makam aracının AKM protokol otoparkına alınmadığı ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin Sözcü’ye açıklamalarda bulunan CHP lideri, emniyetin bu yöndeki talimatına dikkat çekerek İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Özel, açıklamasında “Makam aracımızın AKM otoparkına girişine izin verilmedi. Bu kararın sorumlusu olan emniyet müdürü hakkında soruşturma açıldı. Ayrıca koruma ekibim hakkında da usulen soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullandı.

Protokol otoparkı krizi

Olayın ardından kamuoyunda, CHP liderinin neden makam aracıyla değil de yaya olarak alandan ayrıldığı sorusu gündeme gelmişti. CHP yetkilileri, protokol otoparkına girişin emniyet tarafından engellendiğini belirtmişti.