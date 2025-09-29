Özgür Özel'e yumruklu saldırı davası: Dördüncü duruşma bugün görülecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e DEM Parti'li vekil Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninin ardından yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun yargılandığı dava sürüyor.

Saldırgan Tengioğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesinde dördüncü kez hakim karşısına çıkacak.

Dava, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan dört buçuk yıla kadar hapis istemiyle görülüyor.

Ne oldu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğramıştı.

Saldırının ardından Tengioğlu gözaltına alınmıştı; 6 Mayıs'ta ise tutuklanmıştı. Saldırganın Beyoğlu’nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Otel, Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenmişti.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun gözaltında emniyete verdiği ilk sözlü ifadesinde şunları kullanmıştı:

"Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

Öte yandan Selçuk Tengioğlu''nun 2004 yılında Hatay'da iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Kısa sürede Selçuk Tengioğlu'nun 5 yıl önce verdiği bir sokak röportajı ortaya çıkmıştı.