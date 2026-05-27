Özgür Özel'in acı günü
CHP Genel Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Özel’in amcası Necati Özel hayatını kaybetti.
CHP Lideri Özgür Özel’in amcası Necati Özel, Manisa’da 82 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Necati Özel’in cenazesinin, 28 Mayıs 2026 Perşembe günü öğle namazına müteakip Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Hatuniye Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi.
Necati Özel’in vefatı, Özel ailesi ve yakın çevresinde üzüntü yarattı.