Özgür Özel'in açıklamasının ardından Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasından tutuklu Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025 günü konuştuğunu, Birinci'nin Kapki'ye "1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dediğini" aktardı.

Özel ayrıca Kapki'nin, Birinci'den şikayetçi olduğu belgeyi de paylaştı.

Özel'in iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

"14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen ,Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."

Ne oldu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bayrampaşa'daki mitingde, "AK Parti kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor, yarın 12.00'yi bekle. Tayyip Bey, hani 'Turpun büyüğü heybede.' diyorsun ya. Heybede tutmayacağım, yarın 12.00'yi bekle. İmzalı, yazılı… Açık açık isimler yazıyor. Ak Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti çöküyor. Yarın AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün "AK Parti kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor, bekle" dediği dosyayı açıkladı.

Özel, "Mücahit Birinci denilen arkadaş gider. Murat Kapki'yle konuşur ve 31 Temmuz 2025 günü, 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dedi ifadelerini kullandı. Özel, Kapki'nin şikayet dilekçesini de paylaştı.

"Cürmün kadar yer yakarsın"

Özel'in iddialarının ardından Birinci sosyal medya hesabından Özgür Özel'in adını etiketleyerek, "Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak" dedi.

Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim @eczozgurozel...



Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak. — Mücahit Birinci (@birincimucahit) August 14, 2025

Özel'e canlı yayında bu paylaşım soruldu. Özel, Birinci'ye ithafen "Cülmün kadar yer yakarsın" dedi.

"Telefonuna, bilgisayarına, ciddi bir arama yapılması lazım"

Birinci'ye soruşturma açıldığını canlı yayında öğrenen Özel, "Mücahit Birinci'nin hakkında soruşturma önemli. Mutlaka, hızlı bir şekilde kendisine ait dijital dökümanlara el konulması lazım. Telefonuna, bilgisayarına, ciddi bir arama yapılması lazım. Elini kolunu sallaya sallaya gezmemesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.