Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Delegelerden firesiz onay



“Şimdi İktidar Zamanı” sloganlı kurultayda dün yapılan genel başkanlık seçimlerinde şimdiye kadarki en yüksek oyla 4. kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu.

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nın üçüncü ve son gününde, mevcut MYK ve PM üyelerinin tamamı Özel'in anahtar listesinde yer alırken, 32 yeni isim dikkati çekti.

"Arkadaşlar başka görevler yapacaklar"

Özel, listesinde bir önceki PM’de görev yapan 12 ismin yer almamasına ilişkin olarak, "Listede yer almayanlar için bazı basın yayın organlarında 12 kişinin üstü çizildi denildi. Arkadaşlarımızın açıklamaları ortada. Kimsenin üstünün çizildiği yok. Onlar da partinin yeni organlarında, gölge kabinede, bakan yardımcılığında, politika kurulunda görev alacaklar" dedi. Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçimlerinde sonuçlar belli oldu.

Demokrat Parti'den istifa edip CHP’ye katılan İzmir Milletvekili Salih Uzun, DEVA'dan istifa ederek CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, eski Lefkoşa Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen’in yanı sıra sanatçı Arif Sağ’ın oğlu sanatçı Tolga Sağ da Özel'in listesinde yer aldı. Parti içi sol muhalif tutumuyla bilinen İlhan Cihaner ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun son döneminde görevli İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, eski bakan Kemal Derviş'in danışmanlığını da yapan Oya Ünlü Kızıl, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu üyesi Serkan Özcan da listedeki isimler arasında.

Kurultayın ilk gününde tüzükte yapılan değişiklikle 52 kişiden oluşan PM, 70’e; sekiz kişiden oluşan BKSP ise 10 kişiye çıkarılmıştı. CHP kurultayında Parti Meclisi üyeliği için 145 kişi aday oldu.