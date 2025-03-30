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Özgür Özel’in BBC’ye verdiği röportaja MHP'den tepki!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in BBC’ye verdiği röportajda, İngiliz Başbakanı'ndan destek alamadıklarını belirterek “kendimizi terkedilmiş hissettik” sözleri üzerine, MHP'li İsmet Büyükataman tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel’in BBC’ye verdiği röportaja MHP'den tepki!
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bursa İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı’nda konuşma yaptı.

"CHP bir terör ve yolsuzluk sarmalındadır"

Büyükataman konuşmasında, İBB'deki yolsuzluk soruşturmasına değinerek, “İstanbul Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında; İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan usulsüzlükler, diploma sahtekârlığı ve yolsuzluklar çarşaf çarşaf ortaya dökülmüştür. Savcılık soruşturmasına göre; CHP’li Belediye Başkanının başını çektiği bir suç şebekesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve CHP’li ilçe belediyelere çöreklendiği anlaşılmaktadır. Soruşturmaya konu olan vurgunun 560 milyar olduğu iddia edilmektedir. Bu rakamlara göre, CHP Cumhuriyet tarihimizin neredeyse en büyük yolsuzluk batağına saplanmış durumdadır. CHP’li Belediyelerin şaibeli para akışlarının bir ucu da terör örgütünün yurt dışındaki yöneticilerine çıkmaktadır. CHP bir terör ve yolsuzluk sarmalındadır.” ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi utanmadan BBC’ye şikâyet etmektedir"

MHP'li Büyükataman ayrıca CHP'nin Saraçhane'deki provokatör eylemlerine karşı sert açıklamalarda bulundu, “Özgür Özel, milli çizgide yayın yapan medya kuruluşlarımıza saplantılı ve düşmanca bir tavırla saldırmaktadır. Aynı Özgür Özel ülkemizi utanmadan BBC’ye şikâyet etmektedir. BBC’ye verdiği röportajda İngiliz Başbakanından destek gelmediği için; “kendimizi terkedilmiş hissettik” diyerek, CHP’nin İngiliz Muhipler Cemiyetine dönüştüğünü gözler önüne sermiştir. CHP’nin Saraçhane tiyatrosunun hedefinde Türkiye Cumhuriyeti vardır.” dedi.

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