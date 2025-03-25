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Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti’den ilk yanıt: Bu dil siyaset rotasından çıkmıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısına dair bir açıklama yaptı. Çelik, "Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti’den ilk yanıt: Bu dil siyaset rotasından çıkmıştır
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısı hakkında açıklama yaptı. Çelik, "Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri doğrudan tehdit etmesi, siyasal zorbalık anlamına gelir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır.

Her konuşmasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi ve ittifakımızı, medya kuruluşlarını, şirketleri hedef alan bu saldırgan dil sadece kendisine zarar verecektir. Bütün vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti tam olarak görmüştür.

Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür. Özgür Özel’in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır.

CHP’nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti’mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka birşey değildir.

İşin siyasi açıdan esası şudur:

1.Bazı CHP’liler bazı CHP’li belediyelerin yolsuzluk yaptığını söyleyerek aylardır gündemdeki iddiaları dile getirdi.

2.Bazı CHP’liler, geçmiş kurultayda hile yapıldığını öne sürerek CHP Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için mahkemeye başvurdu.

CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, iddia sahibi CHP’lilere cevap yetiştirmelidir. CHP yöneticilerinin, CHP gibi köklü bir partiyi saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline getirmesi vahimdir.

Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hakettiklerini layıkıyla veririz."

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