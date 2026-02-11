  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel’in “bozuk tohum” sözlerine Mesut Özarslan’dan suç duyurusu
Takip Et

Özgür Özel’in “bozuk tohum” sözlerine Mesut Özarslan’dan suç duyurusu

Ankara'da, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM'de partisinin grup toplantısında kendisiyle ilgili olarak kullandığı "bozuk tohum" ifadesine ilişkin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel’in “bozuk tohum” sözlerine Mesut Özarslan’dan suç duyurusu
Takip Et

Ankara'da, CHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, 8 Şubat Pazar günü partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özarslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz."

"İktidara bozuk tohum Mesut'la gidilmez"

Bu açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te partisinin grup toplantısında, Özarslan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, "İktidara bozuk tohum Mesut'la gidilmez, Zeydan Karalar'la, Mansur Yavaş'la Ekrem Başkan'la dürüst ve cesur insanlarla gidilir. Hadi başkanım yürüyelim iktidara" dedi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, bu ifade nedeniyle Özel hakkında bir daha suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan Genel Başkan Özgür Özel'e suç duyurusuCHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan Genel Başkan Özgür Özel'e suç duyurusuGündem
Özel," bozuk tohum" dediği Özarslan'a attığı mesajları kürsüden okudu: Ne söylediysem kişilik tespitine yöneliktirÖzel," bozuk tohum" dediği Özarslan'a attığı mesajları kürsüden okudu: Ne söylediysem kişilik tespitine yöneliktirGündem