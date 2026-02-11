Özgür Özel’in “bozuk tohum” sözlerine Mesut Özarslan’dan suç duyurusu

Ankara'da, CHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, 8 Şubat Pazar günü partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özarslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz."

Aziz Hemşerilerim,

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören halkı teveccüh göstererek büyük bir oy oranı ile şahsımı Belediye Başkanlığı’na layık görmüştür. Keçiören halkının bu teveccühü beni onore etmiştir. Mazbata alma töreninde de açıkladığım üzere, ilk günden… — Dr. Mesut Özarslan (@OzarslanMesut) February 8, 2026

"İktidara bozuk tohum Mesut'la gidilmez"

Bu açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te partisinin grup toplantısında, Özarslan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, "İktidara bozuk tohum Mesut'la gidilmez, Zeydan Karalar'la, Mansur Yavaş'la Ekrem Başkan'la dürüst ve cesur insanlarla gidilir. Hadi başkanım yürüyelim iktidara" dedi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, bu ifade nedeniyle Özel hakkında bir daha suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.