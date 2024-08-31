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Özgür Özel’in Dilruba Kayserilioğlu’nu protokolde ağırlamasına AK Parti'den sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Dilruba Kayserilioğlu’nu protokolde ağırlaması hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez." dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel’in Dilruba Kayserilioğlu’nu protokolde ağırlamasına AK Parti'den sert tepki
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu yıl 93.’sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışına katıldı.

Açılışa, bir sokak röportajında Instagram’ın kapatılmasına ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve önceki gün tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu da Özel ile birlikte katıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel’in Dilruba Kayserilioğlu’nu protokolde ağırlaması hakkında açıklama yaptı.

Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir.

Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir.

Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur.

Siyasi partiler ve siyasetçiler milletimize hizmet noktasında rekabet siyaseti ile yarışmalıdır, husumet siyasetinin destekçisi olmamalıdır.

Siyasal eleştiri, siyasetin asli dinamiklerindendir. Her türlü siyasi eleştirinin muhatabı siyasi partiler ve siyasetçiler olmalıdır. Siyasi tercihlerinden dolayı vatandaşlarımızın hedef alınması demokratik değildir ve kabul edilemez.

Vatandaşlarımıza hakaret eden kişilerin protokolde ağırlanması sorumlu bir siyaset anlayışı olmadığı gibi, demokratik bir tutum da değildir."

 

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