Özgür Özel'in ekibinden 28 PM üyesi istifa etti: Tüzük gereği 45 gün içinde kurultaya gidilmesi gerek

Cumhuriyet Halk Partisi’nde “mutlak butlan” kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’i istifa etti.

Böylece, Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu.

Parti Tüzüğüne göre, Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunlu.

CHP Tüzüğü - Madde 24/3:

“Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır.”

Zeynel Emre: Bu saatten sonra Kurultay'ın toplanmaması suçtur

Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin Sözcüsü Zeynel Emre TBMM'de açıklama yaptı.

Zeynel Emre, "Parti Meclisi toplantısına katılacaktık. Gidelim oraya, çoğunluk biziz ve orada hem önceki Genel Başkanımıza, hem oradaki arkadaşlarımıza milyonlarca CHP'nin karamsarlığını, itirazını ve olası sonuçlarını bir kez daha yüz yüze anlatıp bir olağanüstü kurultay kararı aldıralım diye düşündük. Ancak dün itibarıyla 9 arkadaşımızı yetkisiz bir şekilde disiplin kuruluna sevk edildiği şeklinde bir açıklamaları oldu" dedi.

"Bir an evvel bu dosyayla ilgili karar verin"

CHP Tüzüğündeki "Madde 24/3"e işaret eden Emre, şöyle devam etti:

"Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda 'usulsüz görev üstlenme' suçunu işlemiş olurlar. Partiye kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar, hiçbir karar alamazlar."

Yargıtay'a çağrıda bulunan Emre, "Bir an evvel bu dosyayla ilgili karar verin. Yurttaşlarımız da, bizler de 'Ankara'da hakimler varmış' diyelim. Ülkemizin yaşadığı bu kriz de tarihimizde bir kara leke olarak kalsın, bir daha da bu tür krizleri yaşamayalım" ifadelerini kullandı.

"Bir darbe süreci yaşıyoruz"

Emre sözlerine şöyle devam etti:

"Partinin kurultaya gitmesi dışında bir çözüm yok. Günlerden beri açıklamalar yapılıyor. Ben daha bu gerekçeyi düzgünce örneklendirebilen kimseyi görmedim, yok.

Bir siyasi parti iki kez üst üste seçim yapmazsa parti içi seçime gidemez. Bu en uzun 6 yıldır. Tamamen Sayın Erdoğan’ın iki dudağı arasına bırakmaktır. Sırf koltuk için alınabilecek bir risk midir?

Evet bir darbe süreci yaşıyoruz. Ortadan kalkması için mücadele edeceğiz. Karar yeter sayısı yok, bir şey yok. Hangi hakla oturup yazılar yazacaksınız?"

Parti Meclisi'nde kimler yer alıyor?

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından oluşan PM listesinde olan bazı isimler, belediye başkanlığı, TBMM Başkanvekilliği ve Grup Başkanvekilliği, istifa ve ölüm gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almıyor.

PM üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

"Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Turan Aydoğan, Aysu Bankoğlu, Nevaf Bilek, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Ayşe Eser Danışoğlu, Deniz Demir, Adnan Demirci, Semra Dinçer, Zeynel Emre, Yunus Emre, Alirıza Erbay, Gürsel Erol, Gökçe Gökçen, Mehmet Akif Hamzaçebi, Neslihan Hancıoğlu, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yıldırım Kaya, Sevgi Kılıç, Bülent Kuşoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Suha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar, Berhan Şimşek, Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Mehmet Tüm, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Hüseyin Yaşar, Emre Yılmaz, Gökan Zeybek."

İhraç sevkleri sonrası denge değişti

Kılıçdaroğlu yönetimi dün Özgür Özel'e yakın 9 ismi "Tedbirli olarak kesin ihraç" talebiyle disipline sevk etti.

Mutlak butlan yönetiminin “Partinin kurumsal kimliğini zedelediği” gerekçesiyle ihraç ettiği isimler şöyle:

• Ensar Aytekin

• Ali Mahir Başarır

• Gökhan Günaydın

• Nurhayat Altaca Kayışoğlu

• Özgür Karabat

• Umut Akdoğan

• Veli Ağbaba

• Turan Taşkın Özer

• Burhanettin Bulut

İhraç kararları, Parti Meclisi'ndeki dengeyi de değiştirdi.

Temmuz 2020’de gerçekleştirilen 37’inci Olağan Kurultay’da PM’ye seçilen ve mahkeme kararıyla göreve çağırılan Altaca, Karabat, Akdoğan ve Ağbaba’nın 11 Haziran 2026 tarihli Parti Meclisi’ne katılmalarının önü kapatıldı.

İhraç kararları öncesi Özgür Özel destekçilerinin Parti Meclisi'nde çoğunluğu oluşturduğu belirtiliyordu.

Ancak Altaca, Karabat, Akdoğan ve Ağbaba'ya yönelik ihraç kararı sonrası Parti Meclisi'ne katılamayacak olması, Parti Meclisi'nde dengenin Kılıçdaroğlu lehine oluştuğu değerlendiriliyor.

Kurultay gündeme gelecek

Parti Meclisi toplantısında kurultay sürecinin de ele alınması bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz" demişti.

Kılıçdaroğlu kurultay mesajı verse de sürecin nasıl işleyeceğine dair hiçbir detay vermemişti.