Özgür Özel’in Ferdi Zeyrek’in mezarında çekilen fotoğrafı ödül aldı: Hayatımın en zor anıydı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları 2026 yarışmasında, foto muhabiri Orkun Emre Küçükerbaş’ın çektiği Özgür Özel fotoğrafı “Yılın Haber Fotoğrafı” seçildi.

Fotoğrafta Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in mezarı başında görülüyordu.

“Ömrüm boyunca gözümün önünden gitmeyecek”

Ödül töreninde konuşan Özel, basın emekçilerinin ve foto muhabirlerinin siyasetçiler için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Siyasetçilerin halka ulaşmasında basının önemli bir rol üstlendiğini belirten Özel, “Ne yaparsak yapalım nasıl aktarıldığıyla ilgili olarak foto muhabirleri ve basının tüm emekçileri bizim açımızdan çok kıymetli” dedi.

Özel, ödül alan fotoğrafa ilişkin ise şunları söyledi:

“Hayatımın en zor anında çekilmiş bir fotoğraf olarak keşke Orkun o fotoğrafı hiç çekmeseydi, keşke ben o fotoğrafın öznesi olmasaydım, keşke o veda olmasaydı. Ama öyle bir anı ölümsüzleştirdi ki ömrüm boyunca benim de gözümün önünden gitmeyecek bir kare oldu.”

“Hem ödülün öznesi olmak hem de en büyük acıyı yaşamak”

TFMD törenlerine daha önce milletvekili, grup başkanvekili ve genel başkan olarak katıldığını hatırlatan Özel, bu yıl ise ödül alan fotoğrafın öznesi olmanın kendisi için farklı bir anlam taşıdığını söyledi.

Özel, “Her sene ödül verdiğim bir yerde bu sene hem ödülün öznesi olmak hem de bir yandan en büyük acıyı yaşamak herhalde hayat gibi bir şey. İşte fotoğraf tam böyle bir şey” diye konuştu.

“Güzel haberler için ödüller verilsin”

Yarışmaya katılan ve ödül alan tüm foto muhabirlerini kutlayan Özel, bundan sonraki ödüllerin daha çok güzel haberler ve güzel anlarla anılmasını diledi.

Özel, “Ümit ediyorum bundan sonra da bu prestijli ödüller, daha güzel haberler için, facialarla, ölümlerle değil, güzel anlarla ölümsüzleşir” ifadelerini kullandı.