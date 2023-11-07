Özgür Özel'in ilk durağı belli oldu
CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel, memleketi Manisa'yı ziyaret edecek.
Cumartesi günü gerçekleştirilen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in ilk durağı belli oldu.
Özel, bugün saat 11.00'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan memleketi Manisa'ya geçecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partililerin Özel'i havalimanında karşılayacağını açıkladı.
Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanımız Özgür Özel, Manisa ziyareti için İzmir'e geliyor. Hep beraber karşılayacağız." ifadesini kullandı.