Özgür Özel'in istifasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım geldi

CHP'de Özgür Özel'in, Meclis grubunun yarısını 'Yeni Parti' çatısı altında toplamasının ardından istifa kararı alması siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yaşanan gelişmeler sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Rotayı tamamen sokağa kıran Kılıçdaroğlu siyasi polemikleri reddederek, "Benim yolum tarladaki işçinin, çöpteki kağıt toplayıcısının yoludur" dedi.

Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir.



Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım.



Benim siyaset anlayışım budur. pic.twitter.com/SDRny5ORRb — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 24, 2026

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