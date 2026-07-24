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Özgür Özel'in istifasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım geldi

Meclis grubunun yarısını 'Yeni Parti' çatısı altında toplayan Özgür Özel'in istifa hamlesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'in istifasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım geldi
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CHP'de Özgür Özel'in, Meclis grubunun yarısını 'Yeni Parti' çatısı altında toplamasının ardından istifa kararı alması siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yaşanan gelişmeler sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Rotayı tamamen sokağa kıran Kılıçdaroğlu siyasi polemikleri reddederek, "Benim yolum tarladaki işçinin, çöpteki kağıt toplayıcısının yoludur" dedi.

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