Özgür Özel'in kuracağı yeni parti Hazine yardımı alabilecek mi?

Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye çok sayıda milletvekilinin katılacağı iddiaları sürerken, Hazine yardımı konusu da gündeme geldi.

Mevcut yasal düzenlemeye göre, TBMM'de güçlü bir grup oluşturmak tek başına devlet yardımı almaya yetmiyor. Yeni partinin Hazine desteğinden yararlanabilmesi için katılacağı ilk genel seçimde en az yüzde 3 oy alması gerekiyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, yeni partinin kısa sürede TBMM'de grup kurabilecek hatta 90'ın üzerinde milletvekiline ulaşabilecek bir yapıya kavuşabileceği konuşulurken, gözler devlet yardımı alıp alamayacağına çevrildi.

Ancak yürürlükte bulunan 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'na göre Hazine yardımı, TBMM'deki milletvekili sayısına değil son milletvekili genel seçiminde alınan oy oranına göre belirleniyor.

Yasaya göre bir siyasi partinin devlet yardımından yararlanabilmesi için son genel seçime katılmış ve geçerli oyların en az yüzde 3'ünü almış olması gerekiyor. Bu nedenle CHP'den ayrılacak milletvekilleriyle kurulacak yeni parti, Meclis'te güçlü bir gruba sahip olsa dahi Hazine yardımı alamayacak.

Yeni partinin devlet yardımına hak kazanabilmesi ancak katılacağı ilk milletvekili genel seçiminde yüzde 3'lük barajı aşmasının ardından mümkün olacak.

O tarihe kadar partinin faaliyetlerini üye aidatları, bağışlar ve diğer yasal gelir kaynaklarıyla sürdürmesi gerekecek. Mevcut sistemde milletvekili transferi veya TBMM'de grup kurulması, tek başına Hazine yardımı hakkı doğurmuyor.