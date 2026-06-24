Özgür Özel'in kurmayları: Yeni parti "sol" değil "Türkiye ittifakı" görüşlü olacak

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkındaki mutlak butlan kararına ilişkin tartışmalar devam ederken Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye ilişkin de detaylar öğrenildi.

Nefes'in haberine göre Özel'in kurmayları yeni partinin seçimi kazanmak adına kapsayıcı olması için "sol" görüşlü değil "Türkiye ittifakı" mantığında olacağını aktardı. Kurmaylar, şunları söyledi:

"İddiamız göstereceğimiz adayın Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanı olması. Bunun için de yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. Türkiye’nin tamamına hitap etmek için kırmızı çizgilerimizden taviz vermeden Türkiye İttifakı’nı kurmalıyız."