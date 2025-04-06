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Özgür Özel'in kurultay konuşmasına AK Parti'den tepki: Sorunlu zihniyetin tezahürüdür

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'in kurultay konuşmasına AK Parti'den tepki: Sorunlu zihniyetin tezahürüdür
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel'in yaptığı konuşmaya eleştirilerde bulundu.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'nin Genel Başkanı, bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden halkımızın büyük desteğini alarak zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 'cunta başkanı' diye hedef alarak tehlikeli ve çirkin bir siyaset yolu izlemeye devam etmektedir. Her seçimde aziz milletimizin büyük teveccühüne mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve seçilmiş hükümete yönelik bu hadsizlik, demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür. Cumhurbaşkanımız, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve milletimizin temsilcisidir, gücünü milletten almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, herkesin vazifesi"

Milli iradeyi içine sindiremeyenlerin, milletin nezdinde yeri olmadığını aktaran Yazıcı, "CHP, suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır. Yolsuzluk iddialarına tek bir kelime etmeden seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, seçilmiş iktidarı hedef almaları bu paniğin göstergesidir. Hakaret, iftira, tehdit içeren bu provokatif dille sorumluluktan kaçamazsınız. CHP'ye düşen bağımsız ve tarafsız yargının konuyu aydınlatmasını beklemektir. Bu tür savrulmalar CHP'yi iktidar yapmaz, millet nezdinde ancak itibarsızlaştırır. Anayasal kurumlara, demokrasiye, milli iradeye, meşru ve demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, herkesin vazifesi olduğu gibi muhalefetin de vazifesidir.

"İnsanın kafasında ya fikir olur ya küfür"

Ana muhalefetin genel başkanını, milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Demokrasiden yana olan herkes CHP'nin bu provokatif diline karşı durmalıdır. 'İnsanın kafasında ya fikir olur ya küfür.' Belli ki fikir yok, kafa küfürle dolu. İşte sorun budur. Milletimiz demokrasiyi hazmedemeyenlere mutlaka cevabını verecektir. Bu zihniyete karşı demokrasi ve hukuk temelinde sonuna kadar mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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